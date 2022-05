Weihnachtsmärkte noch nicht überall in der Egelner Mulde abgesagt

In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde herrscht derzeit noch Ungewissheit, ob Weihnachtsmärkte wegen der steigenden Zahl der Corona-Infizierten überhaupt durchgeführt werden können oder unter welchen Voraussetzungen.

Vor Corona fanden in fast allen Mitgliedsgemeinden der Egelner Mulde Weihnachtsmärkte statt.

Egeln/Westeregeln/Wolmirsleben/Unseburg/Borne - Veranstaltungen könnten in der derzeitigen Situation ein Problem sein, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) Montagabend in der Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Wolmirsleben. Die Vorschriften sähen vor, dass bei Weihnachtsmärkten ein Anwesenheitsnachweis der Besucher zu führen sei.