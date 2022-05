Weniger Arbeitslose im Salzlandkreis, mehr Kurzarbeit

Staßfurt/Schönebeck (sl) - Das Arbeitsleben hat sich normalisiert, die Einschränkungen wurden zurückgefahren. So richtig erholt hat sich der Arbeitsmarkt aber nicht. Oft haben Betriebe im Salzland volle Auftragsbücher, müssen ihre Mitarbeiter dennoch in Kurzarbeit schicken, weil das Material fehlt. Doch nicht nur in der Produktion gibt es Sorgen.