Die Architektin Sina Stiebler stellte in Schneidlingen die geplanten Arbeiten an der Kirche in Etgersleben vor, mit denen die touristische Nutzung des Denkmals verbessert werden soll.

Schneidlingen/Groß Börnecke - Der Verein LAG Börde-Bode-Auen hat in einer Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke grünes Licht für eine Förderung von insgesamt 19 Projekten gegeben. Damit wurde die vom Vereinsvorstand erstellte Prioritätenliste mit 18 Vorhaben, die auf der Grundlage eines Bewertungskataloges erarbeitet worden war, einstimmig bestätigt. Hinzu kam als 19. Projekt noch „Die gute Stunde“ vom Verein „Pegasus“, mit dem dieser dem demografischen und strukturellen Wandel in Staßfurt-Nord begegnen will, wo viele Senioren wohnen.