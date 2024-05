Wolmirsleben/VS - Die Wolmirslebener „Bördewichtel“ haben wieder ein neues Programm einstudiert. Die Laienspielgruppe, die Spaß daran hat, ihre Mitmenschen mit viel Humor und guter Laune zu unterhalten, tritt am Sonntag, 2. Juni, ab 14.30 Uhr, im Pfarrgarten der evangelischen Kirche der Gemeinde auf. Dazu sind alle Wolmirslebener und Gäste von Außerhalb willkommen.

Die Organisatoren hoffen auf gutes Wetter und versprechen, auch für die Verpflegung der Besucher zu sorgen. Darum werden sich Förderverein und der Gemeindekirchenrat kümmern.

Auf der Suche nach spannenden Geschichten

Ihren diesjährigen Auftritt kündigt Oda Schöler, Leiterin der „Bördewichtel“ folgendermaßen an: „Bald gibt es Ferien und alle Kinder freuen sich: ‚Endlich keine Schule!‘ Aber die lieben Lehrer sehen das anders. Jeder Schüler soll in den Ferien ein Buch lesen und es im neuen Schuljahr präsentieren. Oh je, nichts mit Faulenzen! Und woher bekommen die Kinder ein spannendes Buch? Aber es gibt ja unseren ‚Bördewichtel‘, der hat immer eine Lösung. In seiner Wichtelstube stapeln sich die Bücher und bei einem Besuch in seiner Stube werden unsere Kinder fündig. Plötzlich werden durch seine magischen Kräfte die Geschichten in den Büchern zum Leben erweckt.“ Oda Schöler fügt zudem hinzu: „Lassen Sie sich faszinieren von der ‚Magischen Bücherwelt‘ der Wolmirslebener ‚Bördewichtel.‘“

Mehr als 250 Besucher im Vorjahr

Auch im vergangenen Jahr hatten die Wolmirslebener „Bördewichtel“ für viel Spaß und gute Laune gesorgt. Das Programm „Karneval im Böwi-Land“ wollten sich mehr als 250 Besucher aus der Gemeinde und darüber hinaus im voll besetzten Pfarrgarten nicht entgehen lassen.

Und wie es sich für den Karneval gehörte, auch wenn er wie in Wolmirsleben ausnahmsweise im Sommer stattfand, hatten die „Bördewichtel“ viele Dinge, die die Wolmirslebener beschäftigen, auf die Schippe genommen. Und die gab und gibt es im Dorf zuhauf.

Das fing schon beim Schlachtruf „kräh, kräh“ und der Besetzung des Elferrates an. Denn dort nahm neben einer Vertreterin der „Wichtel“, einer Hecklinger Karnevalistin, einer Häsin und der Biene Willi auch Paula, die Wolmirslebener Friedhofskrähe, Platz. Das war eine Anspielung auf die schwarzen Vögel, die seit Jahren in den Bäumen auf dem Friedhof leben und für eine Menge Lärm und Kot sorgen. Auch der wieder auferstandene SED-Generalsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker stattete der Gemeinde Wolmirsleben einen Besuch ab.