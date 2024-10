Westeregeln - Nach dem Neubau des Kreisverkehrs auf der Landesstraße 76 in Westeregeln will das Land Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren auch den angrenzenden rund 400 Meter langen Abschnitt bis zum Ortsausgang in Richtung Etgersleben auf Vordermann bringen. Das kündigte der Fachbereichsleiter für Straßenplanung und -entwurf der Landesstraßenbaubehörde Frank Jacobi in der jüngsten Börde-Hakel-Gemeinderatssitzung im Gymnastikraum der Sporthalle Westeregeln an. Dort stellten er und der Planer Martin Breternitz vom Ingenieurbüro Buschmann aus Magdeburg das Projekt den Räten sowie den Bürgern vor.

