Politik mal anders Wie eine Wählervereinigung plötzlich und ungewollt in Egeln zur Mehrheit kam

Der Verein „Zusammen für Egeln“ hat bei der Wahl in Egeln ein politisches Erdbeben ausgelöst. Was er bis jetzt unternommen hat und was in der Stadt passieren soll, erklärt ZfE-Chef Gordon Tamm im Interview. Und auch, warum Intel bei Magdeburg für die Egelner und ihn so manche Chance bietet.