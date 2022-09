Wie gefährlich ist der Hohlweg in Staßfurt?

Staßfurt - „Fußgängerin angefahren“: Eine 70-Jährige wurde vergangene Woche schwer verletzt, als sie den Fußgängerüberweg im Hohlweg in Staßfurt Richtung Lehrter Straße überqueren wollte. Ein Auto, das vom Prinzenberg in den Hohlweg abgebogen war, hatte die Seniorin übersehen. Es ist nicht der erste Unfall. Immer wieder kommen Autofahrer den Prinzenberg mit erhöhtem Tempo heruntergefahren. Ortsunkundige Fahrer erschrecken sich dann, dass beim Abbiegen in den Hohlweg – erst sehr spät sichtbar – sofort ein Fußgängerüberweg kommt. Davor ist eine Arztpraxis, die Straßenüberquerung wird also oft genutzt.