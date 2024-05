Bürger lobt das Güstener Maibaum-Fest, vermisst aber das Reparatur-Ende am Springbrunnen. Bürgermeister bittet um handwerkliche Hilfe. Düsenkopf liegt bereit.

Wie geht es mit dem Güstener Brunnen weiter? Der steht seit Jahren still

Güsten - „Der Maibaum steht, alles hat geklappt. Macht was her. Gut organisiert“, skizziert Günther Ziep das zweite Fest der Güstener Maibaum-Aufstellung Anfang des Monats. „Mit Umzug, Spielmannszug. Für Essen und Getränke war gesorgt. Prima! Aber wie geht es weiter mit dem Springbrunnen in Güsten?“, fragt sich der Einwohner der Eisenbahnerstadt.

Brunnen war Geschenk an die Stadt

Das Wasserspiel, das einst ortsansässige Handwerker der Ränzelstecherstadt 1973 zum damaligen Stadtjubiläum schenkten, friste leider ein trauriges Dasein. „Wo er doch 2022 noch fröhlich sprudelte“, bemerkt Günther Ziep. „Im Mai vorigen Jahres wurde noch die Hoffnung geäußert, dass der Springbrunnen wieder instandgesetzt wird“, erinnert der Güstener, „Nun ist ein Jahr vergangen.“ Aber leider stehe die Attraktion am Breitscheidplatz weiterhin auf dem Trockenen.

Haushalt und Hilfe nötig

„Wann werden sich die Güstener Bürger und ihre Gäste wieder am sprudelnden Wasser erfreuen können?“, fragt der Einwohner der Ränzelstecherstadt.

Die Frage geht weiter an den Bürgermeister der Stadt. Michael Kruse (CDU) erklärt, woran es hapert: „Für den Reparaturkostenaufwand des Springbrunnens brauchen wir den von der Kommunalaufsicht genehmigten Haushalt. Damit rechnen wir in diesen Tagen.“ Außerdem müsse man „noch ein paar Dinge beschaffen, wie Kleber, Mörtel, Farbe, Sand, Kies, Werkzeug...“.

Im Hintergrund würden aber bereits vorbereitende Arbeiten laufen, erklärt Kruse weiter. „Zum Beispiel werden schon die Abdeckplatten zugeschnitten. Dazu hat unser Planer Torsten Müller eine Schablone gezeichnet und die Firma Ehlert hat uns die Schablone gebaut.“ Damit könne man die Winkel der Platten genau zuschneiden. Der Bürgermeister weiter: „Der Düsenkopf des Brunnens ist schon überarbeitet und liegt zum Einbau bereit.“ Weil leider Handwerker in Güsten rar wären, meint Kruse, „können sich gerne interessierte Bürger bei mir melden, um zu helfen.“