Benefizkonzert Wie Rotary Clubs mit Musik in Staßfurt für die Polio-Impfung werben

Die drei Rotary Clubs im Salzlandkreis laden zu einem Benefizkonzert ein. Mit Musik für die Polio-Impfung werben: Darum geht es in der kommenden Woche in Staßfurt. Zudem will der Rotary Club Staßfurt als Ausrichter aus den Einnahmen auch zwei Schulen in der Stadt unterstützen.