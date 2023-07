Nach Streit um Twitter Wie Sven Rosomkiewicz Egelner Mulde mit dem Fahrrad erkundet

Sven Rosomkiewicz (CDU) nutzt seine Sommertour dazu, sich seinen Wahlkreis mit dem Fahrrad zu erradeln. Nachdem er am Montag in der Egelner Mulde unterwegs war, radelte er am Dienstag durch die Städte Hecklingen und Staßfurt. Wem der Landtagsabgeordnete dabei gerne etwas von dem Rampenlicht abgegeben hätte, in dem er gerade steht.