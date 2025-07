Streit um Naherholung Wie verboten ist das Baden im Schachtsee

Der Streit um die Schließung des Campingplatzes am Schachtsee in Wolmirsleben dreht sich jetzt auch ums Schwimmen im See. Er ist ziemlich persönlich geworden und hat es auf Flyern bis nach Nienburg vor die Haustür von Landrat Markus Bauer geschafft. Was der dazu sagt.