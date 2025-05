Die Sporthalle in Löderburg wurde feierlich wiedereröffnet. Über sechs Jahre war die Halle geschlossen. Die 2 Millionen teure Sanierung dauerte nun nicht mal ein Jahr. Der Weg dahin war lang und beschwerlich. Ein Rückblick und was alles gemacht wurde.

Alle Augen auf Julia Schellack. Die Salzfee leitete die Tänze der Kita-Kinder aus Löderburg bei der Wiedereröffnung der Sporthalle an.

Löderburg - Neues muss gepflegt werden, damit es lange hält. Das gilt bei Freundschaften und Liebschaften, bei Textilien und natürlich auch bei Gebäuden. Unzählige Überzieher für Schuhe standen am Freitag in der Sporthalle Löderburg bereit. (Fast) niemand durfte das Bauwerk ohne die blauen Schmutzverhinderer aus Plastik betreten. Das war natürlich symbolisch. Das Zeichen: Das Schmuckkästchen ist neu und soll noch lange so aussehen. Der Boden, die Wände, alles!