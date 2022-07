Salzlandkreis: Immer wieder aufgerissene Dieseltanks in Gewerbegebiet

Aschersleben/MZ - Seit einigen Monaten macht eine simple Metallschiene an der Ausfahrt eines Firmengeländes in der Daimlerstraße Lkw-Fahrern und der Ascherslebener Feuerwehr das Leben schwer. So auch am gestrigen Mittwoch. Schon wieder hat sich ein Sattelzug an einer Werksausfahrt den Tank aufgerissen. Schon wieder muss die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben ins Gewerbegebiet Güstener Straße ausrücken, um den Schaden durch Kraftstoffaustritt zu minimieren. Schon wieder muss Verstärkung angefordert werden, um die beschädigten Tanks abzupumpen.