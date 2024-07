Baustelle stört Straßenverkehr Wieso sich die Arbeiten an der Bernburger Straße in Staßfurt verzögern

Die Baustelle an der Bernburger Straße in Staßfurt im Zuge der L 72 verzögert sich. Eigentlich lief alles nach Plan, dann geriet alles aber ins Stocken. Was das mit einem Fund im Untergrund zu tun hat.