Staßfurt - Die Pegelstände an den Flüssen sind in diesem Sommer sehr niedrig. Vor zwei Wochen hatte die Elbe in Magdeburg einen historischen Tiefstand erreicht: 44 Zentimeter. Und auch im Salzlandkreis sind die Pegelstände niedrig. In Bernburg stand die Saale am Donnerstag bei 97 Zentimetern. Die Bode stand in Staßfurt bei 87 Zentimetern und die Elbe in Barby bei 69 Zentimetern. So wird es auf dem Hochwasserportal des Landes gemeldet.

