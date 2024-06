Seit Anfang April ist die Notaufnahme von Ameos in Bernburg nur noch für neurologische Notfälle geöffnet. Mit Schließung der Stationen für Chirurgie und Innere Medizin sind diese Bereiche auch für die Notaufnahme weggefallen. Jetzt hat Ameos erste Erkenntnisse, wo die Patienten aus Bernburg und Umgebung inzwischen bei Notfällen hinfahren.

Wo die Patienten aus der Notaufnahme in Bernburg jetzt hinfahren

In der Notaufnahme in Aschersleben werden deutlich mehr Fälle aus Bernburg behandelt.

Bernburg. - Die verbleibenden Ameos-Kliniken im Salzlandkreis, in denen es noch eine Notaufnahme gibt, haben nach der Schließung in Bernburg im April in den ersten beiden Monaten einen Anstieg bei den Fallzahlen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich zu verzeichnen.