Wo Gründergeist aus Staßfurt und Hecklingen bewahrt wird

Ohne Dichtungen geht nichts. In sämtlichen Bereichen des Lebens. Der größte deutsche Vollsortiment-Produzent im Bereich der Flachdichtungen hat seinen Sitz in Hecklingen. Doch auch die Möller-Industrietechnik GmbH hat einst ganz klein angefangen. Ehefrau und Söhne treten in die Fußstapfen des Firmengründers Ralf Möller

Hecklingen - „Unser Vater sprang ins kalte Wasser. Aber bei ihm war noch eine dicke Eisschicht drauf.“ Auch wenn er in den Zeiten der Firmengründung noch ein kleiner Junge war, sind die Anfänge für Mathias Möller noch präsent. Am 1. März 1994 gründete sein Vater Ralf Möller in einem kleinen Dachgeschoss im Gewerbepark „Schacht VI“ in Löderburg sein Unternehmen. Als Visionär angetreten, hat er auch in den schweren Anfangszeiten nie den Glauben daran verloren, mit seinen Dichtungen den Markt zu erobern. Als Ralf Möller am 20. Dezember 2019 unerwartet starb, traten seine Ehefrau Doreen sowie die beiden Söhne Mathias und Lukas die Nachfolge an.