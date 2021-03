Jugendliche hinterlassen auf dem Gelände immer wieder Müll und Scherben. Sportverein und Ortsbürgermeister wollen dagegen angehen.

Neundorf l Ein halbes Dutzend Kinder lümmelt vor sich hin, Fahrräder stehen da, Decken sind ausgebreitet. Leise Musik dudelt aus Boxen vor sich hin. Auf der anderen Seite des Sportplatzes spielen ein paar Jungs Fußball auf ein Tor. In diesen Nachmittagsstunden ist der Sportplatz in Neundorf zum Freizeittreff geworden. Und das ist nicht nur an diesem Montag so, sondern fast jeden Tag. Auch am Wochenende. Besonders im Sommer.



Und die ungebetenen Gäste hinterlassen ihre Spuren. Eine Schnapsflasche liegt im Gebüsch am Zaun, dazu mehrere Flaschen und Getränkedosen. An der Auswechselbank liegen Müll und Scherben. Sogar auf dem Rasen. Die Auswechselbank hat ein Loch im Dach, das erst vor eineinhalb Jahren erneuert wurde, ist teilweise schwarz gerußt und daneben steht eine schwarze Mülltonne, die der TSV 1887 Neundorf nicht aufgestellt hat. Immerhin: Einige Jugendliche sind offensichtlich gewillt, keinen Müll zu hinterlassen, obwohl es natürlich nicht geht, dass die Besucher ihre eigene Tonne mitbringen. Seit Silvester steht die Tonne dort.



Bogen überspannt für Ortsbürgermeister

Seit langer Zeit schon beobachten die Vereinsverantwortlichen und andere Neundorfer das Treiben. Auch wenn in gewisser Weise Verständnis da ist, weil es in Neundorf für die Jugendlichen kaum einen anderen Treffpunkt gibt, so ist die Geduld am Ende. „Langeweile hin oder her - zerstört bitte nicht das Eigentum anderer! Der Bogen ist überspannt. Es werden Gespräche stattfinden und sollte keine Besserung eintreten, muss man sich hier rechtliche Schritte vorbehalten“, meldet sich Ortsbürgermeister Stefan Riemann (parteilos) im Internet zu Wort.



Auch der Sportverein ist verzweifelt. „Es wird immer mehr, das schaukelt sich hoch. Erst haben wir Musik und Fahrräder, später kommen die Zelte“, orakelt Fred Hänsel, der nicht nur für die Linken im Stadtrat sitzt, sondern auch zweiter stellvertretender Vereinsvorsitzender ist.



Dabei ist der Verein nicht untätig. Natürlich wird der Müll aufgesammelt. Natürlich sorgt der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür, dass das nichtöffentliche Gelände nicht zugänglich ist. Aber der Verein stößt an Grenzen, wenn der Ungehorsam so groß ist. Beispiel Zaun: Rückwärtig wurde der Zaun an einer Stelle im November 2020 niedergerissen. Ein Trampelpfad führt zum Rasen. Auf der Straßenseite befindet sich ein Tor, das seit einem Dreivierteljahr nicht mehr in der Verankerung hängt, ein Schloss gibt es nicht mehr. An beiden Stellen hatte der Verein Ketten aus Metall angebracht. Die Kette, die die beiden Flügel zusammengehalten hat, ist weg. Das Tor steht seit ein paar Tagen komplett offen. „Das ist eine Einladung in den Freizeitpark“, sagt Fred Hänsel.



Dazu gibt es immer wieder Vorfälle auf dem Gelände, das der Stadt gehört. „Die Tornetze wurden schon dreimal angezündet, das sind jeweils 150 Euro“, berichtet der Vereinsvorsitzende Philipp Herning. Dann bleibt er an den Flutlichtmasten stehen. „Ist das immer noch nicht gemacht?“, fragt Ortsbürgermeister Riemann. Erst schüttelt Herning den Kopf, dann auch Riemann. Seit Anfang Januar geht das Flutlicht nicht mehr. Die Unbekannten haben den Kasten aus der Verankerung gerissen, die Stromkabel baumeln offen im Wind. „Zum Glück ist Winter und Corona. Wir machen es derzeit sowieso nicht an, aber es könnte einen Kurzschluss geben“, sagt Herning.



Das Tor neben dem Eingang sei erst jetzt offen. Herning wisse auch nicht, wann das passiert sei. All die Dinge meldet der Verein natürlich der Stadt Staßfurt. „Der Austausch mit der Stadt ist gut“, sagt Herning. Und ja, die Stadt kümmere sich auch, das Gelände im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten attraktiv und verschlusssicher zu halten. Erst im Herbst 2020 wurde die kleine Treppe zum Denkmal auf dem Gelände saniert. Ein Teil des Zauns auf Straßenseite hat der Stadtpflegebetrieb im Januar erneuert. Unkompliziert und schnell. „Es wurde gesagt, dass Zaun an anderer Stelle übrig war“, erzählt Herning. Da wurde an den TSV 1887 Neundorf gedacht.



Das Problem ist: Auf Straßenseite gibt es einen durchgängigen Zaun, auf der anderen Seite, wo nur noch Feld ist, aber nicht. Da endet der Zaun nach etwa 20 Metern. Den Jugendlichen wird also der Zugang nicht gerade erschwert. „Wir sagen ja nichts, wenn hier ein paar Jungs Fußball spielen. Aber weil alle anderen Sportplätze in Staßfurt zu sind, kommen alle zu uns, weil unser Platz der einzige ist, der offen ist“, sagt Philipp Herning. „Da werden im Sommer sogar Grills aufgestellt“, ergänzt Fred Hänsel. „Seit ungefähr einem halben bis Dreivierteljahr ist das ausgeartet“, so Herning.



Und: Die Neundorfer sagen, dass das nicht mal Neundorfer Kinder sind. Herning wirft vor Ort einen Blick auf das gute Dutzend Kinder. „Ich kenne sehr viele Kinder in Neundorf durch meine Tätigkeit. Von diesen Kindern kenne ich kein Einziges“, sagt er. Die sich übrigens auch nicht durch die Anwesenheit von Vereinsverantwortlichen, des Ortsbürgermeisters und der Zeitung gestört fühlen.



Altes Handballfeld als Bolzplatz?

Was muss passieren? „Verschlusssicherheit“, sagt Ortsbürgermeister Stefan Riemann. Er will das Thema auch in den Ortschaftsrat bringen. „Die unberechtigten Nutzungen der Sporteinrichtung sind bekannt“, heißt es von der Stadt. „Hier wird derzeit eine Sicherheitsfirma beauftragt, dieses Objekt vordergründig während der Abendstunden regelmäßig zu kontrollieren. Die Stadt hat bereits 2020 versucht, im Rahmen der Möglichkeiten, den vorhandenen Zaun zu ergänzen, so dass auch im hinteren Bereich kein ungehinderter Zugang mehr möglich ist. Die Kosten für die Installierung für zirka 120 laufende Meter Zaun standen nicht zur Verfügung.“ Dafür konnte der Stadtpflegebetrieb die Maßnahme in diesem Jahr umsetzen, der dabei teilweise auf Material aus Rückbauten zurückgriff. „Für das defekte Tor werden aktuell Angebote eingeholt. Die kurzfristige Beauftragung der Gewährleistung der Verschlusssicherheit ist veranlasst und wird zeitnah ausgeführt. Weitere defekte Zaunteile werden geprüft“, teilt die Stadt mit.



Die Neundorfer haben auch einen generellen Lösungsvorschlag. Zwischen Sportplatz und Kleingartenverein ist ein kleines verwildertes Handballfeld. Das Gelände gehört auch der Stadt. „Das könnte man ja vielleicht wieder herrichten als Bolzplatz“, schlägt Fred Hänsel vor. „Dann müssen die Kinder nicht mehr auf dem Rasen Fußball spielen.“ Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Die Anregung, das Handballfeld zu einem Bolzplatz umzugestalten nehmen wir gerne auf. Diese muss zunächst auf Kosten und Machbarkeit geprüft werden.“



Was aber wirklich hilft: Dass Kinder und Jugendliche verstehen, dass das Sportgelände nichtöffentlich ist. „Aber das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen“, meint Philipp Herning. Oft genug wurden die Eindringlinge darauf hingewiesen. „Das hilft zwei Tage, dann sind sie wieder da.“ Und das Image leidet ja auch. „Das Vereinsheim kann man für Geburtstage mieten. Das ist ein Aushängeschild für die Stadt“, sagt Herning. Auch deswegen sollte seiner Meinung nach Interesse daran bestehen, das Gelände verschlusssicher und sauber zu halten.