Der Tag der Regionen in Staßfurt ist der große Auftritt der Staßfurter Salzfee. In diesem Jahr gab es am Sonntag dabei eine kuriose Übergabe des Zepters.

Staßfurt - Ihre große Bühne hatte die Salzfee am Wochenende beim Tag der Regionen in Staßfurt. Dabei gab es am Sonntag in der Stadt einen ganz besonderen Amtswechsel: Seit 2018 war Jenny Geraldine Marnitz als sechste Staßfurter Salzfee unterwegs.

In diesem Jahr übergibt sie aber das Zepter an ihre kleinen Schwester Amy. Die ist zwar erst 14 Jahre alt, will aber mit voller Hingabe ihre neue Rolle ausfüllen. Auch Jenny ist glücklich, denn sie wird bald Mutter. Und so gab es in diesem Jahr die doppelte Salzfee – zwei Schwestern, beide im weißen Kleid.