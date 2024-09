Was ein Anblick: In traditionellen Rittermänteln gekleidet haben Mitglieder des Johanniterordens die Hansestadt Stendal besucht.

Stendal/vs. - Zum 154. Rittertag haben sich rund 100 Ritterbrüder der Provinzial-Sächsischen Genossenschaft des Johanniterordens am Wochenende in Stendal versammelt. Zum dreitägigen Programm gehörte am Sonntagvormittag ein Gottesdienst in der Marienkirche.

Ein imposantes Bild bot der Einzug der Brüder in ihren traditionellen Rittermänteln. Der Johanniterorden ist eine evangelische Ordensgemeinschaft, die sich gemeinnützigen Zwecken verpflichtet hat. Die Johanniter sind unter anderem alleiniger Träger der Johanniter-Unfallhilfe und der Johanniter Hilfsgemeinschaft. Sie betreiben in Stendal das Krankenhaus und das Lutherstift.

Zum Programm gehörten neben der Ritterversammlung Museumsbesuche, Stadtführung und OB-Empfang.