Tangerhütte 185 Nachwuchs-Feuerwehrleute entdecken die jüngste Stadt der Altmark bei der 13. Stadtrallye der Jugendwehren im Landkreis Stendal

Die Jugendfeuerwehr Tangerhütte hat am Wochenende bei der 13. Stadtrallye des Landkreises den ersten Platz geholt. Nachwuchsmannschaften aus 18 Wehren des ganzen Landkreises gingen in Tangerhütte an den Start und entdeckten auf der etwa fünf Kilometer langen Rallyestrecke quer durch den Ort Wissenswertes über die jüngste Stadt der Altmark.