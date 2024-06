Der 24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal feiert einjähriges Bestehen. Betreiber Maximilian Muhl spricht über das gelungene Konzept und was er für die Zukunft plant.

Maximilian Muhl betreibt seit einem Jahr das „Walk Inn 24“ am Hauptbahnhof in Stendal. Besuchermagnet ist der Pommes-Automat.

Stendal - Happy Birthday! Der 24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal konnte sein einjähriges Bestehen feiern. Am 1. Juni 2023 öffnete das „Walk Inn 24“ seine Türen und bietet seitdem Pommes und Co. aus Automaten an. Ein Konzept, was sich als erfolgreich bewährt hat und Potenzial für die Zukunft besitzt.