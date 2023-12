Stendal - Für 49 Euro quer durch Deutschland? Das gilt ab kommendem Jahr nicht mehr für den Landkreis Stendal. Der Kreistag lehnte es ab, die Gültigkeit des 49-Euro-Tickets anzuerkennen.

Am Ende hing es an 40.000 Euro. So viel hätte der Landkreis Stendal zum Deutschlandticket zuschießen müssen, um seine Gültigkeit zunächst bis April 2024 sicherzustellen. Doch die Beschlussvorlage scheiterte knapp.

Selbst Fraktion FDP/Grüne/Landwirte stimmte gegen Deutschlandticket

Dagegen sprachen sich einhellig die Mitglieder der CDU-Fraktion aus. Mehrheitlich abgelehnt wurde die Vorlage auch von der Fraktion FDP/Bündnis 90/Grüne/Landwirte sowie der Fraktion Pro Altmark, die den Freien Wählern zuzuordnen sind. Die AfD-Fraktion enthielt sich, lachte jedoch beifällig, als das Ergebnis verkündet wurde.

Das ansonsten bundesweit gültige Ticket verliert damit in allen „straßengebundenen Verkehrsmitteln“ im Landkreis Stendal seine Gültigkeit. Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

49-Euro-Deutschlandticket ist dem Landkreis Stendal zu teuer

In der Beschlussvorlage heißt es, dass der Kreis für eine ganzjährige Anerkennung des Tickets 120.000 Euro hätte aufwenden müssen. Das erschien der Mehrheit der Kreistagsmitgliedern nicht leistbar. Der Kreis Stendal befindet ist extrem unterfinanziert und befindet sich in der Haushaltskonsolidierung.

Von der Entscheidung betroffen sind nicht nur Pendler, die das Ticket für Fahrten zur Arbeit nutzen, sondern auch Schüler der Sekundarstufe II (Gymnasien, Berufsschulen). Nicht betroffen dürften Reisende sein, die das Ticket für Bahnfahrten nutzen.