Tangerhütte 60-Seelen-Ort feiert ganz groß 1000. Geburtstag

Gleich mehrere Höhepunkte sorgten am Wochenende in Elversdorf bei Tangerhütte für beste Laune: Ein neuer Spielplatz wurde eingeweiht und der Wanderpokal für die Elversdorfer Dorfchallenge erstmals ausgegeben. Bewohner des 60-Seelen-Ortes und ihre Gäste feierten 1000 Jahre Ersterwähnung des kleinen Dorfes mitten in der Tangerniederung.