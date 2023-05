Königlich heiraten: Fast wie im Märchen kann man sich auf Schloss Schönfeld im Kreis Stendal fühlen, wenn dann noch die weiße Kutsche vorfährt, der Wind in jahrhundertealten Eichen rauscht und am Abend Lichter auf dem Schlossteich schimmern.

Schönfeld - Ein Traumschloss für eine Traumhochzeit, das deutschlandweit und im Ausland längst einen Namen gemacht hat. Es ist das Eventschloss Schönfeld, eine sehr beliebte Hochzeitslocation in Sachsen-Anhalt, mitten in der Altmark gelegen. In dem Märchenschloss im Landkreis Stendal wird Hochzeitspaaren jeder Wunsch erfüllt. Fast jeder.