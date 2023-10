Die Vorbereitungen für eine besinnliche Vorweihnachtszeit in Stendal sind bereits in vollem Gange. Das ist für 2023 geplant.

Stendal - Wenn es draußen kälter und die Tage kürzer werden ist die Weihnachtszeit meist nicht mehr weit weg. Auch in Stendal laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2023 bereits auf Hochtouren. Die ersten konkreten Termine sind sogar schon bekannt.

So soll das vorweihnachtliche Treiben bereits am 6. November losgehen, teilt Sophia Jaster, Mitarbeiterin im Büro des Oberbürgermeisters, auf Anfrage der Volksstimme mit. Ab diesem Tag können zum Beispiel Anbieter ihre Glühweinstände in der Innenstadt öffnen.

Mitwachsende Lichterkette ist wieder da

Ebenfalls im November wird der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus aufgestellt. Geplant ist dies für Montag, 27. November, und damit rechtzeitig vor dem 1. Advent. Doch der Baum allein soll nicht für vorweihnachtliche Stimmung im Zentrum der Stadt sorgen. Wie in den Vorjahren werden die umliegenden Straßen mit Lichtern geschmückt. „Die Firma Balfanz ist beauftragt, die Stadt bis zum 1. Advent zu schmücken“, erklärt Sophia Jaster.

Besonders stimmungsvoll präsentiert sich die große Buche auf dem Winckelmannplatz mit ihrer Lichterkette. Die gute Nachricht: Sie wird auch in diesem Jahr durch Advents- und Weihnachtszeit begleiten. Damit hat die Stadt ihr Versprechen vom Sommer eingelöst. Denn beim Sturm in Juli war der Baum auf dem Winckelmannplatz und mit ihm die mitwachsende Kette – sie besteht aus 150 Einzelketten – bei einem Sturm in Mitleidenschaft gezogen worden. „Bis zum Weihnachtsmarkt ist alles wieder in Ordnung“, hatte Nicole Laupsien, Leiterin des Sachgebietes Veranstaltungsmanagement und Tourismus, schon am Tag nach dem Sturm versprochen. Sophia Jaster bestätigt, dass die Lichterkette künftig wieder ganzjährig in der Buche hängen wird.

Eisbahn in Stendal ist noch in der Schwebe

Auch wenn die ersten Glühwein-Stände in wenigen Tagen aufbauen dürften, ist bis zum Weihnachtsmarkt noch etwas Geduld gefragt. Denn der findet traditionell wieder zum dritten Adventswochenende statt. Eröffnet wird der Markt am Donnerstag, 14. Dezember, und dauert bis Sonntag, 17. Dezember. Im Rathaus wird es wie gewohnt Kunsthandwerk geben, auch die längste Stolle der Altmark soll wieder vom Rotary Club Stendal angeboten werden. Das große Geheimnis, in welchem Gefährt der Weihnachtsmann dieses Jahr kommt, wird aber erst zur Markteröffnung gelüftet.

Ob es 2023 eine Eisbahn auf dem Winckelmannplatz geben wird, ist allerdings noch offen. Bis Mittwochabend lief die Ausschreibung der Stadt, um einen Betreiber für die Eisbahn zu finden. Diese müsse jetzt ausgewertet werden, so Sophia Jaster, bevor endgültig entschieden wird. Die Stadtverwaltung sei aber daran interessiert, dieses beliebte Freizeitangebot wieder zu unterbreiten.