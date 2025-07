Berlin. - Ein rätselhafter Fall aus Berlin war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst".

Im Mittelpunkt stand ein ungewöhnlicher Fund aus dem Februar 2024: Im Volkspark Friedrichshain wurde ein menschlicher Oberschenkel entdeckt. Der Körperteil konnte später einem verstorbenen Mann aus Sachsen-Anhalt zugeordnet werden – von dessen übrigen Leichenteilen fehlt bislang jede Spur.

Oberschenkel eines Mannes aus Sachsen-Anhalt in Berlin entdeckt

Die Berliner Kriminalpolizei erhofft sich nun durch die Ausstrahlung Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Fund ereignete sich am Morgen des 27. Februar 2024, als Passanten das tätowierte Körperteil in einem Gebüsch entdeckten. Eine DNA-Analyse brachte Klarheit: Der Oberschenkel gehörte dem 42-jährigen Marcel Falk, einem wohnungslosen Mann aus Sachsen-Anhalt, der zuletzt in Berlin gelebt hatte und seit Tagen verschwunden war. Er wurde in Osterburg geboren und lebte lange in Havelberg und Stendal.

Marcel Falk aus Stendal, dessen abgetrennter Oberschenkel am 27. Februar 2024 in Berlin gefunden wurde. Foto: Familie Falk

Mann war zum Zeitpunkt der Abtrennung des Oberschenkels tot

Marcel F. hatte zuvor etwa 14 Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung verbracht. Nach Angaben der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ freundete er sich mit einer obdachlosen Frau aus Wien sowie einem weiteren Mann auf der Straße an.

Er habe Mitte Februar einen psychotischen Schub erlebt, den Rucksack eines Begleiters ergriffen und sei anschließend spurlos verschwunden.

Erst rund zwei Wochen später tauchte der Oberschenkel auf. Die Obduktion ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt der Abtrennung bereits tot war. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus.

In der Sendung erklärte Kriminalkommissarin Alexa Sophie Wiegandt vom LKA Berlin, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Oberschenkel erst kurz vor dem Fund im Waldstück abgelegt wurde.

Verdacht auf Mord: Polizei bittet um Mithilfe

Um Licht ins Dunkle zu bringen, hatte die Berliner Polizei schon 2024 einen Zeugenaufruf gestartet. Darin wollten die Ermittlungsbehörden folgende Fragen beantwortet haben:

Wer kennt Marcel Falk und kann Angaben zu ihm beziehungsweise seinen Kontaktpersonen in Berlin machen?

Wer kann Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in Berlin machen?

Hat jemand den 42-Jährigen nach dem 19. Januar 2024 noch gesehen?

Wenn ja, wo und wann?

Wer hat im Volkspark Prenzlauer Berg, in den Tagen vor dem 27. Februar 2024, auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Ablage des Oberschenkels dort stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt 3. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter 030/4664911333, per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nach den Angaben wurde die DNA des Körperteils mittels einer Datenbank zugeordnet. Eine medizinische Amputation kann laut Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden, ein Tötungsdelikt hingegen nicht.