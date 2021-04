Alkoholisierter Fahrer verursacht in Stendal Zusammenprall

Stendal vs

Ein 25-jähriger VW-Fahrer ist beim Verlassen eines Grundstücks in der Bahnhofstraße in Stendal mit einem 58-jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Der Unfallverursacher hatte zu dem Zeitpunkt ein Promille Alkohol im Blut, teilt die Polizei mit. Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonnabend (17. April), gegen 11.30 Uhr. Der junge Mann wollte in Richtung Bahnhof fahren und beachtete die Vorfahrtsregeln nicht. An beiden Autos entstand ein hoher Schaden. Der 25-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.