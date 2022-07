Alle Grundschulen in Stendal haben CO2-Ampeln

Stendal - Alle Grundschulen in Stendal sind nun mit CO2-Ampeln ausgestattet, sagte der Oberbürger Klaus Schmotz (CDU) während der Hauptausschuss-Sitzung am Mittwoch. Die Geräte messen den Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Luft in den Klassenzimmern und warnen in den typischen Ampel-Farben grün, gelb und rot vor zu wenig Sauerstoff im Raum.