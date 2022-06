Als das das Café Babett die angesagteste Adresse in Stendal-Stadtsee war

Stendal - Es gibt Cafés oder Bars, die überdauern die Zeit. Noch Jahre nach ihrer Schließung schnappt man in Gesprächen ihre Namen auf, hört Geschichten von früher. Erzählen Stendaler von Cafés, die sie vermissen, fällt vor allem ein Name: Babett. 1978 am Haus der Dienste an der Otto-Grotewohl-Allee in Stendal-Stadtsee gegründet, 1994 nach 16 Jahren geschlossen. Vom Softeis nach der Schule wird dann geschwärmt, von der Soljanka oder dem Steak au four in der Mittagspause. Und natürlich von Discoabenden, die offenbar ziemlich legendär gewesen sein müssen.