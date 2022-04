Als Ersatz für das Burgfest gibt es in Tangermünde drei Tage Rummel

Unter dem Motto „Herbst an der Elbe“ gibt es in Tangermünde ein Wochenende lang Spaß für die ganze Familie.

Als Ersatz für das Burgfest in Tangermünde gibt es einen Rummel.

Tangermünde - Es ist bereits zu erkennen. Am Hafen der Stadt Tangermünde tut sich etwas. Seit Anfang dem 20. September trafen hier nach und nach mehrere Schausteller ein. Sie haben entlang der Hafenpromenade ihre Zelte aufgeschlagen. Der Grund: Am Freitag, 24. September, beginnt hier der „Herbst an der Elbe“.