Alte DDR-Baracke in Weißewarte könnte Gefahrenquelle sein - Bauaufsicht prüft Abrisspflicht

Seit Jahren wollen Einwohner von Weißewarte bei Tangerhütte, dass ein Schandfleck in ihrer Ortsmitte verschwindet, doch bisher gab es kein Geld für den Abriss der einstigen „BHG“. Jetzt könnte aber Bewegung in die Sache kommen, das Bauordnungsamt prüft den Sachverhalt.

Weißewarte - Die alte Flachdach-Baracke aus DDR-Zeiten gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses in Weißewarte, die zuerst Verkaufsstation der BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft), später Videothek und dann Bankfiliale war, löst sich seit Jahren auf. Ein Abriss dürfte da nicht so schwierig sein, würde man denken – auch ein Arbeitseinsatz von Einwohnern war angedacht, doch so richtig geht es bisher nicht voran. Das könnte sich bald ändern.