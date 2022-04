Altes Adelsgeschlecht in der Altmark holt Gedenksteine der Vorfahren nach Kläden

Kläden - „Sie sind wieder zurück in der Heimat“, stellt Gräfin Marlis von Bassewitz-Levetzow mit dem Blick auf die Gedenksteine der Familie auf dem Klädener Kirchhof fest. „Dass ich das noch erleben darf“, so die 82-Jährige, die gerade eine Autofahrt von Bonn in die Altmark hinter sich hat. Einer der Gedenksteine trägt die Namen zweier Geschwister von Georg Werner Graf von Bassewitz-Levetzow (geboren 1925 in Pinnow/Pommern), dem verstorbenen Ehemann der Gräfin. Er wurde 2016 in Darnewitz beerdigt. „Mein Ehemann war der letzte von Bassewitz-Levetzow“, so die Gräfin.