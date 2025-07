Der kreiseigene Müllentsorger ALS erklärt, wer den Abfall an den Altkleidercontainern in Stendal entfernen muss.

Stendal. - An den Altkleidercontainern in Stendal sammelt sich zunehmend Müll. Einerseits werden Behälter des insolventen Unternehmens Soex nicht mehr gelehrt, andererseits werden Container aufgebrochen: So geschehen auf dem NP-Parkplatz am Westwall in Stendal. Die Volksstimme wollte von dem kreiseigenen Müllentsorger ALS wissen, wer den Abfall entfernen muss.