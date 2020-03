Stendaler Paar setzt sich bei der Abstimmung der Volksstimme-Aktion "Altmark-Hochzeit" durch. Mehr als 50 Paare hatten teilgenommen.

Stendal I Nachdem Laura-Marie Wille (geborene Wagner) und ihr Mann Philipp im vergangenen Jahr ihr persönliches Liebesglück mit der Hochzeit am 31. August in Stendal perfekt machten, geht es für die beiden 2020 gleich gut weiter. Sie sind nämlich die Gewinner die Volksstimme-Aktion „Altmark Hochzeit“. Bei der Abstimmung im Internet und per Coupon sicherten sich das Paar mit 2303 Stimmen den Sieg. "Da haben wohl unsere Tennisfreunde und Verwandten und Bekannten kräftig gewählt", freute sich Philipp Wille, als er am Montag die Nachricht vom Gewinn der Aktion erhielt.

Damit gewinnen Laura-Marie Wille und ihr Ehemann einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Das Gewinner-Paar kennt sich übrigens schon seit 13 Jahren. Richtig gefunkt hat es im Jahr 2013. Nach zwei Jahren Fernbeziehung entschlossen sie sich 2015, in Stendal zusammenzuziehen. Die richtige Entscheidung, merkten sie doch schnell, dass sie Partner fürs Leben sein wollen. Am 15. Juni 2018 schließlich wagte ­Philipp während des Urlaubs in Rhodos in einer einsamen Bucht den Heiratsantrag. Der Rest ist Liebesgeschichte.