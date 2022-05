An diesen vier Kreuzungen in Stendal kracht es besonders oft

In Stendal ereignen sich an vier Plätzen besonders häufig Unfälle. Eine mögliche Lösung wird seit Jahren ignoriert.

Am Schützenplatz in Stendal knallt es oft.

Stendal - Vier der sieben Unfallschwerpunkte im Landkreis befinden sich in Stendal. Wie Mario Grünwald und Torsten Müller, Polizisten des Stendaler Reviers, in der vergangenen Woche im Verkehrsausschuss des Kreistages berichteten, sind dies die Kreuzungen am Schützenplatz, am Nachtigalplatz, die Kreuzung Nordwall/Wendstraße und die Kreuzung Altes Dorf/Bismarckstraße. Um als Unfallschwerpunkt eingestuft zu werden, müssen dort sechs oder mehr Unfälle im Jahr passieren.