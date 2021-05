Anisa Fliegner (Die Linke) erkundet die Goldene Laus in Bismark

Beim Aufstieg in der Goldenen Laus konnten auch die von Heinz-Werner Pfister aus Gasbeton gefertigten Skulpturen und Texttafeln bewundert werden.

Bismark - „Ich bin zum ersten Mal hier“, erklärte Alisa Fliegner, die Direktkandidatin für Die Linke bei der anstehenden Landtagswahl im Wahlkreis Stendal, als sie am vergangenen Freitag die Ortschaft Bismark besuchte. Hier wollte sie sich unter anderem über das ehrenamtliche Engagement des Heimatvereins Goldene Laus informieren und vor allem das gleichnamige Wahrzeichen der Stadt erkunden. Dazu wurde sie von der Vereinsvorsitzenden Ruth Rothe und von Vereinsmitglied Heinz-Werner Pfister zu Füßen der Goldenen Laus empfangen.

Ruth Rothe erklärte, dass der verbliebene Turm der ehemaligen Wallfahrtskirche der Einheitsgemeinde Bismark gehört und sich seit 2004 der Förderverein um das Wahrzeichen kümmert. Heinz-Werner Pfister verwies darauf, dass die Grundsanierung 80.000 Euro gekostet hat. „Da war die Goldene Laus von Innen und von Außen komplett eingerüstet“, so Pfister. Zudem erklärte das engagierte Vereinsmitglied, dass das eiserne Eingangstor 1936 von dem Bismarker Schmiedemeister Otto Kempe gefertigt wurde. 2009 erfolgte eine Erweiterung des Tores, so dass man nicht mehr durch geschickte Kletterkünste in den Turm gelangte.

Geschichte der Goldenen Laus

Beim Aufstieg im Turm ging Heinz-Werner Pfister auf die Historie der einstigen Kirche und auf die Herleitung der Bezeichnung „Goldene Laus“ ein. Dabei konnten auch die von Pfister aus Gasbeton (Porenbeton) gefertigten Skulpturen bewundert werden.

Von der Goldenen Laus aus wurde Alisa Fliegner in den nahe gelegenen Kräutergarten geführt. Hier erfuhr die Linke-Politikerin jede Menge Interessantes zur pflanzlichen Heilkraft der Kräuter-Vielfalt. Im Anschluss ging es noch in das Bismarker Bürgerhaus. Hier wurde neben der kommunalen Bibliothek auch die Heimatstube des Goldene-Laus-Vereins besucht. In der aktuellen Ausstellung wird die Vielzahl von Handgearbeitetem (Gestricktes, Gehäkeltes, Geklöppeltes, Gesticktes, Gewebtes und vieles mehr) präsentiert.