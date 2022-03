Asylunterkunft in Stendal: Möglicher Start früher als gedacht

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Stendal könnte früher in Betrieb genommen werden als ursprünglich geplant.

Stendal - Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Stendal könnte schon ab dem Jahr 2023 in Betrieb genommen werden. Das teilt Nancy Eggeling, Pressesprecherin des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt, auf Volksstimme-Nachfrage mit.

Voraussetzung ist, dass der Betrieb „übergangsweise durch Alternativen in Bezug z.B. auf die Verpflegung organisiert wird“, informiert Nancy Eggeling. Bislang sei allerdings die Inbetriebnahme für Anfang 2025 geplant. Grund sind Schäden an der Bausubstanz am Sozialtrakt der geplanten Asylunterkunft. Die eigentlichen Unterkünfte, die bis zu 1000 Personen Platz bieten können, sollen nämlich schon Mitte 2022 fertig sein.