Ausbildungsmesse in Stendal: Wo es die beliebtesten Plätze gibt

Wer seinen Ausbildungsplatz sicher haben möchte, muss sich beizeiten darum kümmern. Bei der Ausbildungsmesse in der Stendaler Bürgerparkhalle sahen sich rund 600 interessierte Besucher schon einmal um.

Am Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe interessierte sich Leon Wiezorreck für die Ausbildung zum Rettungssanitäter.

Stendal - Laut Statistik kommen auf jeden Schulabgänger im Kreis Stendal 1,5 freie Lehrstellen. Dennoch bleiben ein paar hundert Schüler „unversorgt“. Wo es die besten Chancen gibt, konnte man am Freitagabend bei der Ausbildungsmesse in der Bürgerparkhalle in Stendal erfahren.