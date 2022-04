Bahn frei für zwei neue Jugendclubs in Grieben und in Lüderitz

Sowohl der seit Jahren diskutierte Jugendclub in Lüderitz als auch der in Grieben geplante sollen ab November eingerichtet werden, auch wenn die geplante EU-Förderung dafür nicht in Anspruch genommen wird. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich dafür ausgesprochen, in Aussicht gestellte Haushaltsüberschüsse des laufenden Jahres zu verwenden. Es geht um mehr als 100 000 Euro.

In diesem Grünbereich hinter der Mehrzweckhalle und dem ehemaligen Heizhaus der Schule in Lüderitz ist der künftige Jugendclub als Containerlösung geplant.

Tangerhütte - Die Jugendclubs in Lüderitz und in Grieben sollen endlich gebaut beziehungsweise umgebaut werden, das hat der Stadtrat in Tangerhütte jetzt faktisch einstimmig (Grieben bei zwei Enthaltungen) beschlossen. Das Geld dafür soll aber nicht wie bisher geplant aus Leader-Fördermitteln fließen, weil die damit verbundenen Auflagen die Projekte deutlich teurer gemacht hätten. Nicht nur in Lüderitz warten Jugendliche seit einigen Jahren auf eine Lösung für den wegfallenden Jugendtreff, auch in Grieben gab es mehrere Anläufe, über die europäische Gemeinschaftsinitiative Leader einen Jugendclub zu installieren.