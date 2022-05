Bahnhofstunnel: Als es in Stendal „Bergbau“ gab

Stendal - Manches ändert sich nicht: So wie heute die Arbeiten am Stendaler Bahnhof und der Rückbau des Röxer Tunnels von den Volksstimme-Reportern begleitet wird, war der Tunnelbau vor 110 Jahren ein wiederkehrendes Thema in Stendaler Zeitungen. So berichtete das Altmärkische Intelligenz- und Leseblatt am 28. November 1911 vom Baubeginn des Fußgängertunnels, „der die Innenstadt mit dem Stadtteil Röxe in bequemerer Weise verbinden soll“.