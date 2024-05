Reitsport Besonderer Tag für junges Mädchen aus Tangermünde

Beim Pfingstturnier der Pferdesportler in Buch bei Tangermünde wetteifern Jung und Alt in verschiedenen Disziplinen. Für Jessica Lüthgarth aus Buch bei Tangermünde ist es ein ganz besonderes Wochenende. Sie wechselt vom Festkleid in die Reithose.