Bier aus Tangermünde: Für Dörthe und Dieter gibt es einen kleinen Bruder

Im Team (Michael Bartsch, von links, Christian Schulz, Matthias Schulz, Gerrit Körner) ist es gelungen, das in Tangermünde gebraute Bier in Diesdorf so in Flaschen der Größe 0,33 Liter zu bringen, dass es den Kunden in der gewohnten Qualität erreicht.

Tangermünde - Dörthe und auch Dieter sind Tangermünder „Kinder“. Sie haben die Wirtschaft in Tangermünde belebt, mit ihren gerade einmal fünf Jahren die Stadt an der Elbe weiter über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht.

Jetzt haben deren „Eltern“ – die Inhaber und Betreiber von „Schulzens“ Hotel und Brauerei – für Dörthe und Dieter weitere „Bier-Geschwister“ kreiert. Seit wenigen Tagen gibt es neben der 2-Liter-Flasche namens „Dicke Dörthe“ und dem 5-Liter-Fass, dem „Dicken Dieter“, auch die 0,33-Liter-Flasche. Sie ist in Edeka-Märkten der Region, die bisher mit dem Bier aus Tangermünde in 0,75 Liter-Flaschen beliefert wurden, erhältlich. Beide Größen sind dort fortan erhältlich.

„Aber es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die kleinere Größe, weil handlich, auch gefragter ist“, so Christian Schulz. Die Vierer-Gebinde seien eine Verpackungseinheit, die ebenfalls gut beim Kunden ankomme.

Brauerei-Mitarbeiter Reinhard Klose mit einem Vierer-Gebinde. Brauerei

Doch bis es soweit war, bis zu Dieter und Dörthe die kleine 0,33er kam, musste ein langer Weg beschritten werden. Eher durch Zufall kamen dafür Matthias Schulz, Geschäftsführer der Diesdorfer Süßmost-, Weinkelterei- und Edeldestille, und Christian Schulz zusammen. „Ganz nebenbei hatte er erwähnt, dass er durchaus auch in der Lage wäre, unser Bier abzufüllen“, berichtet Christian Schulz. Zahlreiche Besuche und Versuche waren notwendig, um am Ende das in die Flasche zu bringen, was dem Kunden auch die komplette Qualität bietet.

Moderner Technik und Know How aus Diesdorf nicht nur für Wein und Säfte

Christian Schulz schwärmt: „Es ist schon beachtlich, welche Technik und welches Know How die Familie Schulz in Diesdorf zu bieten hat.“ Um so erfreuter sei er, mit dem Tangermünder Produkt dort habe Einzug halten zu dürfen. Erstmals wurden über die Anlagen Biere abgefüllt.

„Die Firma will das auch“, so Schulz aus Tangermünde. Und das sei auch wichtig gewesen. Denn geplant sei, zunächst 1000 Liter der Sorte „Ziegelrot“ und weitere 1000 Liter der Sorte „Hell“ in die 0,33er Flaschen zu füllen. Nach etlichen Versuchen sei das jetzt aber gelungen.

„Unser in Tangermünde gebrauchtes Bier landet so in den Flaschen, wie wir es uns vorstellen – mit Kohlensäure, Schaumbildung, ordentlichem Geschmack und richtiger Füllmenge“, beschreibt Christian Schulz seinen Anspruch. Letztendlich stimme auch die Etikettierung. Kleinere Dinge müssten noch angepasst werden. Doch die größten Hürden seien genommen. Das 0,33-Bier werde abgefüllt und ausgeliefert.

bie Flaschen laufen, bereits abgefüllt mit dem Tangermünder Bier und verschlossen, über die Diesdorfer Anlage. Christian Schulz

69 0000 Flaschen kamen mit einem Sattelzug aus der Ukraine

Anders als bei den meisten handelsüblichen Bieren ist das Tangermünder zwar pasteurisiert, aber nicht filtriert. Damit ist es aber auch immer noch ein halbes Jahr haltbar.

Während das Braumalz aus dem Süden Deutschlands kommt, hat die Familie Schulz für ihre Bierproduktion einen Gerstenlieferanten in der Altmark gefunden. Das dritte Jahr beliefert Michael Bartsch, Landwirt aus Schmersau bei Osterburg, Schulzens mit seiner Braugerste. Auf sechs Hektar Land baut er etwa 25 Tonnen für die Tangermünder Biersorten an. Gerrit Körner, Braumeister bei Schulzens, verarbeitet sie. „Die Zusammenarbeit mit Christian funktioniert gut“, erzählt Bartsch. 2018 hatte der Landwirt den Kontakt nach Tangermünde gesucht und den Hotel- und Gaststättenbetrieb mit seinen Kartoffeln beliefert. Jetzt gehört auch die der Braugerste dazu.

Landwirt Michael Bartsch war auch bei der ersten Abfüllung dabei. Christian Schulz

Im Übrigen hatte Christian Schulz im Zuge der Markteinführung für die kleinste Biereinheit auch großes Glück. Einen kompletten Sattelzug mit Leergut konnte er nach Diesdorf lenken. 69 000 Flaschen standen ihm damit zur Verfügung. „Sie kommen aus der Ukraine“, berichtet er und freut sich, in Zeiten, in denen selbst das Leergut knapp wird, dieses Geschäft gemacht zu haben. „Sonst hätten wir wohl noch länger auf die ersten 0,33 Flaschen in den Regalen warten müssen“, so die Prognose des Unternehmers.