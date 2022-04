Blasmusik, Schlager, Oldtimer oder doch Boulettenfest? Hier ist in der Altmark am Wochenende vom 8. bis 10. Oktober was los

Alte Schlitten, zünftige Blasmusik, tierische Freunde, romantische Schlager oder herzhafte Bouletten - die Altmark hat an diesem Wochenende (8. bis 10. Oktober) wieder allerhand zu bieten. Hier erfahren Sie, was alles los ist.

Monika Martin will ihr Publikum in Kalbe begeistern..

Altmark - Die Angebotspalette ist wieder sehr breit. Auch an diesem Herbstwochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Altmark. Für Erwachsene und Kinder - ein Ausflug lohnt sich immer. Was, wann und wo los ist, haben wir hier zusammengefasst: