„Blaue Nase hilft“ sucht auch in Tangerhütte Stammzellspender für krebskranke Kinder

Mit einer Typisierungsaktion in Tangerhütte suchte der Verein „Blaue Nase hilft“ am Freitag nach weiteren Stammzellspendern für krebskranke Kinder. Es gab viel Unterstützung für die Aktion. „Wir sind zwar mit einer ernsten Botschaft hier, aber die Betroffenen wollen gar nicht, dass wir traurig sind“, sagt Vereinsvorsitzender Roger Altenburger vor Ort.

Der Grundschulchor aus Tangerhütte sang mit Roger Alterburger "Das Licht am Horizont".

Tangerhütte - Neben vielen anderen schweren Fällen hat in den vergangene Monaten vor allem das Schicksal der an Blutkrebs erkrankten, einjährigen Helene aus dem benachbarten Burgstall die Menschen bewegt, sich mit dem Thema Stammzellspende auseinanderzusetzen. Mit einer Typisierungsaktion wollte der Verein „Blaue Nase hilft“ jetzt auch in Tangerhütte Erwachsene motivieren, sich registrieren zu lassen.