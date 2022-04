Bundesforstbetrieb organisiert Exkursion ins sonst gesperrte, munitionsbelastete „Nationale Naturerbe Tangerhütte“

Revierförster Horst Schulze nahm rund 20 Gäste am Tag der Deutschen Einheit mit auf eine Wanderung durchs „Nationale Naturerbe Tangerhütte".

Briest - 20 interessierte Gäste nutzten am Tag der Deutschen Einheit die seltene Gelegenheit, einen Einblick ins „Nationale Naturerbe Tangerhütte“ zu bekommen. Eingeladen hatte dazu Revierförster Horst Schulze vom Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, der mit Dachsbracke „Tinka“ von Briest aus durch den Wald bei Scheeren führte. Deutlich mahnte er die Teilnehmer, auf den Wegen zu bleiben, nicht umsonst warnen nach wie vor auch Schilder an allen Waldzugängen vor Lebensgefahr in dem bis heute munitionsbelasteten Gebiet.