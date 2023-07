Tangermünde - Ein Großteil des Programms ist bereits „gestrickt“. Seit einigen Jahren sind es die Stadt Tangermünde und ein Veranstalter aus Rostock, die gemeinsam die Vorbereitungen für dieses mehrtägige Fest treffen.

Für die Angebote entlang an Hafen und Elbe bis hin zur großen Wiese unterhalb des Bleichenbergs ist es Christian Lübeck aus der Hansestadt Rostock mit seinem Team, der für Attraktionen sorgt. Die Kommune selbst lenkt und leitet all das, was den Festbesuchern zwischen Neustädter Tor und Eulenturm sowie auf dem Burgberg geboten wird.

Mit Stimmungsmachern und viel Tradition

In diesem Jahr steht das Fest ganz im Zeichen eines großen Jubiläums. Am 7. September 1373, also vor 650 Jahren, kam Kaiser Karl IV. auf die Burg in Tangermünde. Das wurde in diesem Jahr schon mehrfach mit verschiedenen Veranstaltungen gewürdigt.

Eröffnet wird das vielseitige Treiben am zweiten Septemberwochenende zwischen Tor und Turm, an Elbe und Hafen am Freitag, 8. September, um 19 Uhr auf der Bühne am historischen Rathaus. 19.30 Uhr startet von dort aus der Lampionumzug für alle Kinder. Die Mitglieder des Fanfarenzugs aus Lüderitz begleiten die Jüngsten und deren Eltern bis zum Hafen. Hier, mitten im Rummelgeschehen, wird der Marsch mit Laternen für die Kleinsten enden.

Die Band „SimpleLive“ aus Thüringen wird nach der Eröffnung auf der Marktplatzbühne bis in die Nacht hinein für Stimmung sorgen.

Unterhalb des Bleichenbergs startet zur selben Zeit am Freitagabend das Showprogramm mit Radio Brocken. Sowohl am Freitag als auch Samstagabend werden hier die Moderatoren Stephan Baier und Marc Angerstein, Sängerin Lena Engemann und E-Geigerin Laura Zimmermann als Garanten für jede Menge Publikum auf der Bühne stehen.

Aber auch zünftige Musik wird geboten, unter anderem mit den Original Harzlandmusikanten am Sonnabend auf der Bühne am Rathaus oder am Sonntagvormittag mit Leon Brandl, einem Andreas-Gabalier-Double, sowie am Sonntagnachmittag mit dem vereinigten Elbchor Bittkau-Grieben an diesem Ort. Vereine der Stadt Tangermünde und der Region bekommen die Chance, sich während der Festtage hier zu präsentieren: „TV Popcorn“ Stendal auf der Marktplatzbühne mit Tanz am Sonnabend und der Verein „Treuer Husar“ Heeren mit seinen Tanzgruppen am Sonntag.

Der Kaiser zieht wieder auf die Burg.

Fehlen wird auch 2023 nicht der Einzug Kaiser Karl IV. auf die Burg. Begleitet wird er vom Fanfarenzug Wittenberg.

Die Stendaler Band „Tick2Loud“ lädt am Samstagabend auf den Marktplatz zum Tanz ein.

Der Mittelalter-Markt wird auf dem Burgberg in eine ganz andere Welt locken. Ob historisches Karussell oder historisches Handkurbel-Riesenrad – beides wird mit bloßer Muskelkraft in die Höhe befördert und im Kreise bewegt. Mittelalterliche Spiele laden zum Mitmachen ein. Historische Holzspiele sind wieder aufgebaut. Am Freitagabend spielen auf dem Burgberg die „Village Boys“, am Sonnabend die Gruppe „Million Miles“.

Neben den bekannten Angeboten an Hafen und Elbe wird es auch 2023 wieder die Bühne am Hafen geben, Kleinkunst und WalkActs, das Drachenbootrennen „Tanger-Dragon-Race“. Schiffsmodellbau-Freunde werden sich entlang des Wassers mit ihren Attraktionen präsentieren. Die Kita „Kleine Ritter“ organisiert einen Flohmarkt.

Höhenfeuerwerk ist für den Samstagabend geplant.

Neben dem Kaisereinzug am Sonnabendnachmittag wird es das Höhenfeuerwerk sein, das alle Stammbesucher dieses Traditionsfestes erwarten. Auch das soll es 2023 wieder geben. Zwischen 22 und 22.30 Uhr wird es gestartet und viele Hundert Besucher an die Elbe sowie den Burgberg locken. Denn von dort aus ist der pyrotechnische Zauber am besten zu verfolgen.

Sponsoren und Standgebühren machen die drei Festtag möglich. Der Eintritt zum Burgfest ist darum wieder frei.