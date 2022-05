Dank Verschiebungen beim Bau heißt es bald freie Fahrt in Frommhagenstraße in Stendal

Die Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Stendaler Frommhagenstraße wird immer wieder von Verzögerungen begleitet. Für Autofahrer hat das aber auch was Gutes.

Ab 12. November herrscht in der Frommhagenstraße in Stendal wieder freie Fahrt.

Stendal - Bei den Erneuerungsarbeiten der Trinkwasserleitungen in der Frommhagenstraße in Stendal reiht sich Verzögerung an Verzögerung. Zuletzt wurde bekannt, dass die Fertigstellung des zweiten Abschnittes zwischen Prinzen-und Annenstraße zwei Wochen länger in Anspruch nimmt als geplant. Statt Ende Oktober werden die Arbeiten erst am kommenden Freitag enden. Nun ist außerdem klar, dass sich auch der Baubeginn des folgenden Bereiches zwischen Annenstraße und der Kreuzung Nicolaistraße nach hinten verschiebt.

Nach Informationen der Volksstimme werden die Arbeiten wegen des zu erwartenden schlechten Wetters erst im nächsten Jahr aufgenommen.

Nächster Bauabschnitt in der Frommhagenstraße startet 2022

Laut Homepage der Stadtwerke Stendal, die für die Erneuerung verantwortlich sind, war bislang geplant, nur den Abschnitt zwischen der Kreuzung Nicolaistraße und Bahnhofstraße ab 2022 zu erneuern. Zu welchem Zeitpunkt es nach dem Jahreswechsel losgeht, beantwortete das Unternehmen bis zum Redaktionsschluss nicht.

Die Stadtwerke erneuern seit dem Frühjahr die Trinkwasserleitungen auf der gesamten Länge der gesamten Frommhabenstraße. Nach Störungen an den Leitungen im vergangenen Jahr musste das Unternehmen dort tätig werden.

Ab 12. November fließt der Verkehr wieder

Bis dato stehen die Bauarbeiten aber nicht unter dem besten Stern. Schon der für den 1. Juni geplante Start musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten um drei Wochen verschoben werden. Weil die Straße voll gesperrt werden muss, sind die Auswirkungen auf den Verkehr erheblich. Aber immerhin in dieser Hinsicht hat die Verschiebung eine positive Wirkung. Bis es mit der Baustelle weitergeht, herrscht ab 12. November erstmal freie Fahrt.