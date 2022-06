Das 5. Jahr Dürre in der Altmark: Ein ganzes Niederschlagsjahr fehlt am Tanger bei Tangerhütte

Es ist das fünfte Trockenjahr in Folge für die Altmark und wo früher Gräben und kleine Flüsse vor allem für Entwässerung feuchter Böden sorgte, ist inzwischen das Gegenteil ein Thema: Wie hält man das Wasser länger in der Region, wie kann man aber auch bei Hochwasser im Hinterland reagieren? Fragen wie diese beschäftigen den Unterhaltungsverband „Tanger“ mit Sitz in Tangerhütte tagtäglich.

Tangerhütte - Und was der in den vergangenen Jahren in der Region an Projekten umgesetzt hat, aber auch was Gewässerunterhaltung überhaupt bedeutet, davon konnten sich die Teilnehmer einer Kremsertour zum 30. Geburtstag des Verbandes ein Bild machen. Geschäftsführer Jan Klein und Verbandsvorsteher Detlef Braune begrüßten mehr als 50 Gäste und berichteten von bereits umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen.