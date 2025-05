Ein beliebtes Restaurant in bester Lage der Hansestadt ist Geschichte. Die Stammgäste bedauern das Aus. Was die Gründe sind.

Mainly Stendal ist seit dem 25. Mai 2025 geschlossen. Das Restaurant samt Hotel im Haus steht zum Verkauf.

Stendal. - Ein Restaurant in bester Lage in Stendal hat geschlossen. Feinschmecker haben seit Tagen vom Mainly Abschied genommen. Ein letztes Mal genossen sie die Gastlichkeit des Familienunternehmens Weihrauch.